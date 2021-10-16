تردد قناة الأهلي الجديد لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مضيفه الحرس الوطني بطل النيجر غدا بدوري أبطال أفريقيا.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبطل النيجر





وتنقل مباراة المارد الأحمر والحرس الوطني على قناة الأهلي غدا تردد ١١٧٤٧ عامودي، معدل ترميز ٢٧٥٠٠.





ويختتم الأهلي استعداداته اليوم للمبارة ورغم الغيابات التي يعاني منها الفريق الأحمر لكن الجهاز الفني أكد جاهزية الفريق للمباراة.





ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني غدا في الخامسة والنصف مساء في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



