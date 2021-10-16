أطباء مستشفى أسوان الجامعي يستخرجون هاتفا محمولا من بطن مريض (صور)

قال الأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إن مستشفى أسوان الجامعي استقبلت مريضًا يشكو من معدته، وأجرت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورًا لإنقاذ حياة المريض.





وشكلت المستشفة طاقمًا طبيا مكونًا من الدكتور أيمن مندور مدرس الجراحة العامة، والدكتور محمود حسانى، والدكتور علاء ياسين، والدكتور محمد صلاح، وعاونهم أكرم جعفرى، تمريض العمليات، لإ جراء عملية جراحية، واستخرجوا جسمًا غريبًا من معدته، تبيّن أنه هاتف محمول.





وقال الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إن هذه العملية تعد الأولى من نوعها.



