لأول مرة منذ 6 سنوات.. أديل تطلق أغنيتها المنفردة









للمرة الأولى منذ 6 سنوات، أطلقت المغنية البريطانية أديل أغنيتها المنفردة "إيزي أون مي"، قبل طرحها المرتقب في 19 نوفمبر لألبومها المنتظر "30".





وأوضحت أديل لهيئة "بي بي سي" الجمعة، أن الخيار وقع على هذه الأغنية المنفردة بعد منافسة بين 3 أعمال "شديدة الاختلاف"، وفق فرانس برس.





كما قالت إن الأغنية التي وقع عليها الاختيار لإطلاقها أولاً "تشبهني كثيراً. بعد هذا الغياب الطويل، هذا على الأرجح أكثر ما كان ينتظره الناس من أغنياتي"، مضيفة: "هذه أول أغنية كتبتها في الألبوم، ومن الرائع أن تصبح أول أغنية منفردة". وعما إذا كانت تعتزم إجراء جولة فنية قريباً، ذكرت أديل أن هذا الأمر ليس ضمن مشاريعها الحالية بسبب جائحة كوفيد-19.





يشار إلى أن نجمة البوب البريطانية المقيمة في لوس أنجلوس سجّلت هذا الألبوم الشديد الخصوصية بهدف الإجابة عن أسئلة نجلها أنجيلو (9 سنوات) عن انفصالها في أبريل 2019 عن زوجها سايمون كونيكي الذي كان يعمل في القطاع المالي.



