بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

يستعد عشاق ليفربول الإنجليزي لمشاهدة الريدز اليوم أمام فريق واتفورد فى مباراة قوية بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين وهام فى صراع المنافسة على الدوري.





موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتقام مباراة ليفربول ضد واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى تمام الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





تشكيل ليفربول المتوقع:-

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: ارنولد، فان دايك ، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: هندرسون، نابي كيتا، ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ساديو ماني



