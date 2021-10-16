Advertisements

بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد واتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد عشاق ليفربول الإنجليزي لمشاهدة الريدز اليوم أمام فريق واتفورد فى مباراة قوية بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين وهام فى صراع المنافسة على الدوري.

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز
وتقام مباراة ليفربول ضد واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى تمام الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

تشكيل ليفربول المتوقع:-
حراسة المرمى: كيلهير
خط الدفاع: ارنولد، فان دايك ، ماتيب، روبرتسون
خط الوسط: هندرسون، نابي كيتا، ميلنر
خط الهجوم: محمد صلاح ، جوتا، ساديو ماني

أخبار تهمك

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديد لمشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

01:19 ص

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

03:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements