تردد قناة الزمالك الجديد لمشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غدا السبت، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.





ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا





ويبحث عشاق ومحبي نادي الزمالك في كل مكان خلال الوقت الحالي، عن ترد قناة النادي الناقلة لمباراة الفريق.

وفيما يلي نكشف تردد قناة نادي الزمالك الحالي :





القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12092.

معدل الترميز : 27500.

معالج الخطأ : 5 / 6.



