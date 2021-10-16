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تعرف على موعد عودة نجم حسين الشحات من الإصابة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
اقترب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة لتدريبات المارد الأحمر الجماعية.

وغاب الشحات عن بعثة الأهلي في النيجر بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، حيث يخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي للتعافي نهائيا من الإصابة.

ومن المفترض أن يعود الشخات لتدريبات الأهلي الجماعية عقب عودة بعثة الأهلي من النيجر والمقرر لها الأحد المقبل.

ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها غدا في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

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