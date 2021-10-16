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موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد ماينز اليوم السبت في الدوري الألماني

السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
يلتقي فريق بوروسيا دورتموند، مع نظيره ماينز، اليوم السبت 16 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيجنال أدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.

وتقام المباراة بين فريقي بوروسيا دورتموند وماينز في الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويحتل بوروسيا دورتموند في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بينما يحل ماينز في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

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