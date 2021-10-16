يستعد الهلال السعودي لمواجهة قوية أمام فريق بيرسبوليس الإيراني ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر فى البطولة الآسيوية الأقوي.





موعد مباراة الهلال ضد برسيبوليس اليوم السبت في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال السعودي ضد برسيبوليس الإيراني اليوم ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا فى تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءًا بتوقيت السعودية.





وكان الهلال تعادل المباراة الماضية أمام فريق الحزم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين فى لقاء شهد سقوط الهلال السعودي فى فخ التعادل.





ويذكر أن مباراة برسيبوليس الإيراني ضد الهلال السعودي تحظي بمتابعة عالية ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



