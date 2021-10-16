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آخر تطورات ملف تجديد عقد نجم الأهلي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
نجح مسئولو النادى الأهلى في الحصول على تجديد عقد الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم الحالي ليستمر اللاعب في صفوف الأهلي حتى 2023.

لذلك نجحت الإدارة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأحمر بعدما سبق ونجحت في تجديد عقد عمرو السولية أحد اللاعبين المهمين في صفوف الفريق الأحمر.

ورغم وجود بعض الاختلافات البسيطة بين مطالب علي معلول وعرض إدارة التعاقدات بالأهلي ولكن تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين وكذلك الانتهاء من حسم ملف تجديد علي معلول، ولا يتبقى سوى الإعلان عن تجديد نجوم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

واتفق الدولي التونسي على معلول مع مسؤولي القلعة الحمراء على تجديد عقده مع النادي لمدة موسمين مقابل مليونين و500 ألف دولار .

ولعب تراجع نتائج الأهلي وآخرها خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش في تأجيل الإعلان عن ملف تجديد عقود للاعبين لحين تحسن النتائج والعودة للانتصارات والمنافسة على تحقيق الألقاب.

جدير بالذكر أن معلول خاض مع الاهلى 166 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

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