موعد مباراة أستون فيلا ضد وولفرهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ولفرهامبتون، ضيفا ثقيلا على حساب أستون فيلا، اليوم السبت 16 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة بين فريقي أستون فيلا وولفرهامبتون في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





يذكر أن فريق ولفرهامبتون حقق الفوز في الجولة الماضية على حساب نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما خسر أستون فيلا بنفس النتيجة أمام توتنهام هوتسبير في لندن.



