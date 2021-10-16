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تعرف على شروط نجم الزمالك قبل تجديد عقده

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك جلسة منذ أيام مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بعد عودته من المنتخب لحسم ملف التجديد خلال الفترة المقبلة.

وتحدث مسؤولو الزمالك مع طارق حامد عن تجديد عقده مع الفريق، وأن اللجنة ترغب في إنهاء هذا الملف في أسرع وقت ممكن.

وأبدى طارق حامد موافقته على تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء، مؤكداً أنه يعلم أن نادي الزمالك يقدر قيمته لأنه من كباتن الفريق، ويتمنى الاستمرار في صفوف الأبيض حتى الاعتزال.

مؤكدًا أنه النادي الذي ساعده طوال مشواره الكروي وظهره بهذا الشكل أمام الجميع بالإضافة إلى أنه البوابة الأولى للمشاركة مع المنتخب الوطني.

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