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جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:05 ص
جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
الفيوم: ريهام على
انعقدت أول جلسة تمهيدية بين أطراف عائلتى الصواف وعسران بمنزل الحاج طه الصواف لإنهاء الخصومة التي دارت بينهما بسبب مقتل الحاجة خضره بائعة الزبدة الملقبه بٱم طامية علي يد أسرة محسوبه علي عائله عسران.

وحضرها كبارة رجال العائلتين وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وأعضاء من القائمة الوطنية وهم. النائب عبدالمنعم عبدالعليم النائب محمد ثابت الجمال النائب أيمن شكري.

كما حضرها ممثلين من رجال أكبر العائلات بالمركز لإنهاء الخلاف وتقريب وجهه النظر والوصول إلى جلسة عرفية بين أطراف العائلتين وهم المستشار أحمد سمير الجمال وخالد علي جميل والعقيد محمد عمر والحاج ناصر فيتوري والشيخ مختار الفرجاني والشيخ -خالد القيسي والشيخ محمود حسانين والشيخ أحمد حسين منديل وأحمد علي عبدالمولى والعمده خالد عبدالظاهر والحاج - محمد عبد الوهاب وعدد من ممثلي الإخوة الأقباط بطامية

وتم التراضي بينهم والإتفاق على إنهاء النزاعات بين الطرفين تمهيدًا لعقد جلسة الصلح الرسمية بطامية خلال الأيام المقبلة مع إستكمال كافة الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي الجريمة.
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم
جلسة تمهيدية للصلح بين عائلتي الصواف وعسران بالفيوم

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