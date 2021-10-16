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بإطلالة بسيطة.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:36 ص
أسماء ابو اليزيد
أسماء ابو اليزيد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها ومتابعيها عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت بإطلالة بسيطة وجذابة، وحازت الصورة على إعجاب الجمهور بشكل كبير، وتفاعل معها.


يذكر أن أسماء أبو اليزيد، تشارك في مسلسل الأنسة فرح الذي يضم كوكبة من النجوم، منهم رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج وآخرين، وتولى رواية أحداثه جورج عزمي بأسلوب طريف وسلس، وهو من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

الكلمات المفتاحية

منوعات فن دراما اسماء ابو اليزيد

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