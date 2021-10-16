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عصام السقا يستعد لتصوير "حكايتي مع الزمان" مع النجمة ميرفت أمين

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:47 ص
عصام السقا
عصام السقا
ولاء عبد الناصر
يستعد الفنان عصام السقا بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لتصوير دوره فى حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا"، الذى يعرض حالياً على قناة DMC.


و"حكايتى مع الزمان" هى الحكاية الثانية التى يشارك فيها عصام السقا من مسلسل "إلا أنا" بعد مشاركته فى حكاية "بيت عز" مع سهر الصايغ التى عرضت كأولى حكايات العمل من مسلسل "إلا أنا".

يذكر أن آخر أعمال عصام السقا مشاركته كضيف شرف في فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن.

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مسلسل فنان عصام السقا دراما جونة الجونه السينمائي الإ انا

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