بإطلالة سوداء.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة روجينا، جمهورها ومتابعيها، فيديولها من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة ، وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت روجينا بإطلالة سوداء، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجمهورها.





وكان قد حضر مهرجان الجونة، عن عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري، وغيرهم من نجوم الفن