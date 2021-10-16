Advertisements

بإطلالة سوداء.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:53 ص
روجينا
روجينا
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة روجينا، جمهورها ومتابعيها، فيديولها من مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة ، وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام .


وظهرت روجينا بإطلالة سوداء، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجمهورها.


وكان قد حضر مهرجان الجونة، عن عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري، وغيرهم من نجوم الفن

الكلمات المفتاحية

منوعات فنانة روجينا جونة الجونه السينمائي إطلالة روجينا

أخبار تهمك

تعرف على شروط نجم الزمالك قبل تجديد عقده

منذ ساعة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة الزمالك الجديد لمشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يشارك في حفل افتتاح مهرجان الجونة بأغنيه جديدة

لهذا السبب.. إلغاء فيلم حفل إفتتاح مهرجان الجونة

بالصور والفيديو.. مهرجان الجونه يرفع شعار "قدر محصلش" بعد حريق القاعه الرئيسيه أمس

بفستان أسود.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في حفل افتتاح الجونة السينمائي (صورة)

نسرين طافش أول الحاضرين في مهرجان الجونة وتؤكد:" المداح قدمني للجمهور بشكل مختلف"

المخرج أمير رمسيس: "مهرجان الجونة أصبح لديه جرأه أكثر من قبل"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

01:19 ص

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements