Advertisements

مخرج شهير يدخل العناية المركزة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:58 ص
هشام شربتجي
هشام شربتجي

 
ذكرت نقابة الفنانين في سوريا أن المخرج هشام شربتجي في العناية المركزة في أحد مشافي دمشق بعد تعرضه لجلطة دماغية. 

وقالت ابنة الفنان المخرجة رشا شربتجي إن "شيخ كار المخرجين بحاجة دعواتكم"، كما أضافت أن وضع والدها دقيق.

كذلك كتب عدد من الفنانين السوريين متمنين الشفاء لشربجي الذي يعد من أبرز المخرجين السوريين وأحد المساهمين في نهضة الدراما السورية. 

وشربجي من مواليد دمشق 1948، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، قبل أن يتابع دراسته في ألمانيا. 

وللراحل عدد من الأعمال التلفزيونية، غلب فيها الكوميدي، ومنها سلسلة "مرايا" التي ارتبطت باسم الفنان ياسر العظمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، إضافة إلى سلسلة "عيلة خمس نجوم"، و"أحلام أبو الهنا" بطولة دريد لحام، و"يوميات جميل وهناء" بطولة أيمن زيدان، و"أسرار المدينة" و"أيامنا الحلوة" و"أقارب وثعالب" و"المفتاح" وأخيرا "مذكرات عشيقة سابقة" (عام 2017) وهو مسلسل سوري لبناني

الكلمات المفتاحية

وعكة صحية هشام شربتجي مخرج المستشفى العناية المركزة

أخبار تهمك

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على شروط نجم الزمالك قبل تجديد عقده

منذ أقل من ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تردد قناة الزمالك الجديد لمشاهدة مباراة الزمالك ضد توسكر اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 8 ساعات

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

نقل نجل فنان كويتي شهير لغرفة العناية المركزة

عاجل.. مصطفى حشيش يدخل العناية المركزة إثر وعكة صحية

انتكاسة صحية تُدخل ممثلة شهيرة العناية المركزة

عاجل.. نقل فنانة شهيرة للعناية المركزة (صورة)

نقل فنانة وإعلامية شهير للعناية المركزة بعد اكتشاف وجود جرثومة بالدم

رمسيس مرزوق يدخل العناية المركزة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجأة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

01:19 ص

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

06:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements