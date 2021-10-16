مخرج شهير يدخل العناية المركزة





ذكرت نقابة الفنانين في سوريا أن المخرج هشام شربتجي في العناية المركزة في أحد مشافي دمشق بعد تعرضه لجلطة دماغية.





وقالت ابنة الفنان المخرجة رشا شربتجي إن "شيخ كار المخرجين بحاجة دعواتكم"، كما أضافت أن وضع والدها دقيق.





كذلك كتب عدد من الفنانين السوريين متمنين الشفاء لشربجي الذي يعد من أبرز المخرجين السوريين وأحد المساهمين في نهضة الدراما السورية.





وشربجي من مواليد دمشق 1948، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، قبل أن يتابع دراسته في ألمانيا.



