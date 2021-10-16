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أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا فى البرازيل

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في البرازيل 15239 إصابة و570 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

 

وقد ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" فى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15239، مقابل 14288 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالى مستوى نحو 21.627 مليون حالة.

 

ورصدت الصحة البرازيلية، 570 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 525 الخميس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 602669 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البرازيل

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