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موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكينى اليوم بدورى الأبطال والتشكيل المتوقع

السبت 16/أكتوبر/2021 - 08:32 ص
مباراة الزمالك
مباراة الزمالك
موعد مباراة الزمالك ، يترقب جمهور الكرة المصرية اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، الظهور الأول للفرق المصرية المشاركة في وري أبطال إفريقيا 2021/2022.

تفاصيل مباراة الزمالك

وحرصا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم تفاصيل مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني والتشكيل المتوقع.

مشاهدة مباراة الزمالك

ويستيطع جمهور الفارس الأبيض مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في مستهل مشواره دوري أبطال إفريقيا نسخة 2022، بمواجهة توسكر الكيني، على ملعب نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.

مباراة الزمالك وبداية المشوار الإفريقي

وتعتبر مباراة الزمالك هي أولى مباريات الفارس الأبيض في الموسم الجديد، ويأمل الفريق فى حصد اللقب القارى الغائب منذ 19 عاماً، ومصالحة الجماهير بعد الخروج من دور المجموعات في النسخة الماضية التي توج بها الأهلي المصري.

موعد مباراة الزمالك

وتنطلق مباراة الزمالك وتوسكر الكينى، فى تمام الـ2 ظهر اليوم حيث تأهل أبناء ميت عقبة لهذه البطولة بعدما توج ببطولة الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الأهلي منافسه التقليدي.

مباراة الزمالك والجدد

ويبدأ باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، مشواره الإفريقي في مباراة الزمالك وتوسكر الكيني دون الحصول على خدمات لاعبين جدد بسبب العقوبة التي تنفذ على الفريق من قبل "فيفا" والمتمثلة في منع قيد اللاعبين.
 
تشكيل مباراة الزمالك وتوسكر الكينى 

ويخوض كارتيرون مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني بتشكيل مكون من أبو جبل فى حراسة المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع الونش ومحمود علاء وعبد الشافى والمثلوثى، وفى الوسط طارق حامد وإمام عاشور وزيزو وأوباما والمغربي أشرف بن شرقى، وفي الهجوم الجزيرى.

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