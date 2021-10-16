"القوات اللبنانية" ينفي ادعاء حزب الله أن جماعته خططت لإراقة الدماء في بيروت

نفى زعيم حزب "القوات اللبنانية"، اليوم السبت، ادعاء حزب الله أن جماعته خططت لإراقة الدماء في بيروت، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اندلع حريق كبير، داخل منشآت النفط في منطقة الزهراني بلبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن صوت دوي أعقب هذا الحريق، حيث نشرت قناة "الجديد" مقطع فيديو يظهر مشاهد من هذا الحريق.

وفي وقت سابق، انفجرت خزانات وقود في بلدة التليل عكار شمال لبنان، كانت مخبأة في قطعة أرض بالبلدة، بعدما صادرها الجيش اللبناني، وبدأ بتوزيع محتوياتها بحضور 200 شخص تقريبا.