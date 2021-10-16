جرحى بهجوم مسلح في مدينة كالغاري الكندية

أفادت قناة "CBC" التلفزيونية، بإصابة 4 أشخاص جراء قيام رجل مجهول الهوية بهجوم على المارة مستخدما منجلا وسط مدينة كالغاري الكندية

وأصدرت الشرطة المحلية، بيانًا قالت فيه إن المصابين هم من المارة العاديين ويعتقد أن الهجوم جاء بالصدفة ولم تكن هناك أسباب واضحة له، وأن 3 مصابين يعالجون حاليا في المستشفى.

وكانت الشرطة تمكنت من القبض على المهاجم مستعينة بالكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، ويجري حاليا تحديد أسباب الحادث.