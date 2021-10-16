Advertisements

جرحى بهجوم مسلح في مدينة كالغاري الكندية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:38 ص
قوات الأمن - أرشيفية
قوات الأمن - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة "CBC" التلفزيونية، بإصابة 4 أشخاص جراء قيام رجل مجهول الهوية بهجوم على المارة مستخدما منجلا وسط مدينة كالغاري الكندية

 

وأصدرت الشرطة المحلية، بيانًا قالت فيه إن المصابين هم من المارة العاديين ويعتقد أن الهجوم جاء بالصدفة ولم تكن هناك أسباب واضحة له، وأن 3 مصابين يعالجون حاليا في المستشفى.

 

وكانت الشرطة تمكنت من القبض على المهاجم مستعينة بالكلاب البوليسية والطائرات المسيرة، ويجري حاليا تحديد أسباب الحادث.

الكلمات المفتاحية

هجوم مسلح كندا جرحى بهجوم مسلح جرحى

أخبار تهمك

بث مباشر.. "السيسي" يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة

منذ 37 دقيقة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يومين

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 14 ساعة

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ نصف ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

بعد أزمة الفستان.. نجلاء بدر: "أنا اسفة ومكنتش متخيلة أني هضايق حد"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على شروط نجم الزمالك قبل تجديد عقده

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيراميدز يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "السيسي" يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات.. اليوم

منذ ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

جرحى بانفجار في سوق شعبي جنوبي الفلبين

سقوط جرحى فى حادث دهس بالعاصمة الألمانية برلين

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

الشرطة الكندية توقف مشتبه به في حادث الطعن بمدينة كيبيك

سقوط جرحى بانقلاب حافلة ركاب في روسيا

قتلى بينهم 4 أطفال من عائلتين مسلمتين بحريق في كندا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

10:01 ص

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

01:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements