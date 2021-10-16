تعرف على التشكيل المتوقع لقمة الكالتشيو بين روما ويوفنتوس

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، الديربي الإيطالي المنتظر، في منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي للموسم 2021‪-‬2022‪ ‬.





ويستضيف فريق يوفنتوس، غدًا الأحد 17‪-‬10، فريق روما، على ملعب اليانز.





موعد قمة الكالتشيو في الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي:





ستنطلق صافرة المباراة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.





ويسعي فريق اليوفي الفوز بهذه المباراة بأي شكل من الأشكال حتي يحسن مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي، كما أيضًا يحاول إعادة ثقة جماهيره مرة آخري.





ترتيب فريق يوفنتوس وفريق روما بالدوري الإيطالي قبل قمة الكالتشيو





يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما يكون فريق روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.





التشكيل المتوقع لقمة الكالتشيو بين روما ويوفنتوس





التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس:





ومن المتوقع أن يبدء أليجري مدرب اليوفي بهذا التشكيل:

في حراسة المرمي: تشيزني

في خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني-دي ليخت

في خط الوسط: رابيو- لوكاتيلي- بيرنارديسكي- ماكيني- كولوسيفسكي

في الهجوم: مويس كين





التشكيل المتوقع لفريق روما:





في حراسة المرمي: روي باتريسيو

في الدفاع: ريك كارسدورب - جيانلوكا مانشيني - روجير إيبانيز - ماتياس فينا

في الوسط: إبريما داربو - برايان كريستانتي

إمامهم: ستيفان الشعراوي - جوردان فيريتو - هنريك ميختاريان

في الهجوم: إلدور شومورودوف