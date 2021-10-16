Advertisements

تعرف على التشكيل المتوقع لقمة الكالتشيو بين روما ويوفنتوس

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، الديربي الإيطالي المنتظر، في منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي للموسم 2021‪-‬2022‪ ‬.

ويستضيف فريق يوفنتوس، غدًا الأحد 17‪-‬10، فريق روما، على ملعب اليانز.

موعد قمة الكالتشيو في الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي:

ستنطلق صافرة المباراة فى تمام الساعة ‪8:45 ‬ مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9‪:‬45 مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة 10‪:‬45 بتوقيت الإمارات.

ويسعي فريق اليوفي الفوز بهذه المباراة بأي شكل من الأشكال حتي يحسن مركزه في ترتيب الدوري الإيطالي، كما أيضًا يحاول إعادة ثقة جماهيره مرة آخري.

ترتيب فريق يوفنتوس وفريق روما بالدوري الإيطالي قبل قمة الكالتشيو 

يحتل فريق يوفنتوس المركز الثامن بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة، بينما يكون فريق روما في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

التشكيل المتوقع لقمة الكالتشيو بين روما ويوفنتوس

التشكيل المتوقع لفريق يوفنتوس:

ومن المتوقع أن يبدء أليجري مدرب اليوفي بهذا التشكيل:
في حراسة المرمي: تشيزني
في خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو- ليوناردو بونوتشي- جيورجيو كيلليني-دي ليخت
في خط الوسط: رابيو- لوكاتيلي- بيرنارديسكي- ماكيني- كولوسيفسكي
في الهجوم: مويس كين

التشكيل المتوقع لفريق روما:

في حراسة المرمي: روي باتريسيو
في الدفاع: ريك كارسدورب - جيانلوكا مانشيني - روجير إيبانيز - ماتياس فينا
في الوسط: إبريما داربو - برايان كريستانتي
إمامهم: ستيفان الشعراوي - جوردان فيريتو - هنريك ميختاريان
في الهجوم: إلدور شومورودوف

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس روما ويوفنتوس روما القمه

أخبار تهمك

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 18 ساعة

بعد أزمة الفستان.. نجلاء بدر: "أنا اسفة ومكنتش متخيلة أني هضايق حد"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 9 ساعات

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يومين

تعرف على شروط نجم الزمالك قبل تجديد عقده

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيراميدز يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

بث مباشر.. "السيسي" يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة

منذ 35 دقيقة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "السيسي" يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات.. اليوم

منذ أقل من ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان اليوم 10/11/2019 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقة والتشكيل المتوقع

يوفنتوس ضد روما.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس ضد روما والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

فونيسكا يعلن تشكيل روما لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

تشكيل روما المتوقع أمام نابولي في قمة الكالتشيو

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

10:00 ص

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

01:19 ص

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

10:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements