شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن سعر المعدن الأصفر نهاية العام (فيديو)

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الوقت الحالي مناسب للشراء، حيث أن سعر جرام 21 وصل إلى 775 جنيه للجرام، معلقا: "أمام الراغبين فرصة جيدة لشراء الذهب".



وأشار "نجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن أسعار الذهب تشهد دائما حالة من عدم الاستقرار، أو الثبات، وذلك نظرا لأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل منها الأحداث الدولية، وحالة السلم والحرب، وسعر البترول.



وتوقع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن يصل سعر جرام 21 إلى 900 جنيه بنهاية العام الجاري، مضيفا: "سعر الذهب هيوصل لـ 900 ولكن على المدى البعيد أو أواخر السنة".

