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بيراميدز يسعى لخطف نجم الزمالك

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:47 ص
الزمالك
الزمالك
غدير أحمد
يرغب جهاز الكرة بنادي بيراميدز، في الظفر بخدمات جناح فريق كرة القدم بنادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن تواصل مسؤولون القلعة البيضاء مع إدارة فريق بيراميدز ووكيل المحترف المغربى أشرف بن شرقى، لعرض 30 مليون جنيه فى الموسم الواحد، مقابل الظفر بخدماته.


وبدات إدارة الفريق السماوي خط مفاوضات مع المحترف المغربى، تمهيدًا للحصول على توقيعه فى انتقالات شهر يناير، خصوصًا أن عقده ينتهى مع الإدارة البيضاء بنهاية الموسم المقبل.


وتعد مفاوضات نادى الزمالك مع المحترف المغربى أشرف بن شرقى لتجديد عقده تعتبر متعثرة حتى هذه اللحظة فى ظل وجود خلافات بشأن الشرط الجزائى والمقابل المالى.


ويخوض اليوم السبت فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق توسكر بطل كينيا ضمن منافسات دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

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