بث مباشر.. "السيسي" يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة

يقدم موقع "الفجر"، بث مباشر لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.



وصرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر.



والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أمس الجمعة اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري التي تربط منطقه شرق القاهره من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبي المؤدي الى مدينة القاهرة الجديدة ومنها الي العاصمه الادارية والمدن الجديدة.

