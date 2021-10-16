ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021-2022.





وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر، على أرضية ملعب جنرال سيني كونتش.





ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، خارج أرضه، قبل خوض الإياب في مصر، من أجل تحقيق التأهل إلى دور المجموعات.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.



