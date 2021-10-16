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أسعار الدواجن اليوم السبت في الدقهلية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت في محافظة الدقهلية ثباتا سعريا، ويضاف لها ما بين 3 - 5 جنيهات في أسواق التجزئة.

أسعار الدواجن
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 إلى 13 جنيها، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 6 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 4 جنيهات.

كما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 12.50 و14 جنيها.

أسعار البيض
بينما سجلت كرتونة البيض سعر يتراوح ما بين 45 إلى 49 جنيها، وللمستهلك من 49: 52 جنيها.

وطالبت شعبة الثروة الداجنة بضرورة الحذر من زيادة أسعار الدواجن بدون مبرر أو وجه حق حتى لا يتطلب ذلك إعادة الاستيراد مرة أخرى لتحقيق التوازن في الأسواق.

وحذرت الشعبة العامة للثروة الداجنة برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد، من التمادي في التسعير المرتفع وبما لا يتناسب مع تكلفة الإنتاجية الحقيقة حتى لا يتم المطالبة بفتح باب الاستيراد وهو الأمر الذي يرفضه العاملين في الصناعة.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن أسعار الكتكوت ارتفعت ووصلت إلى 13 جنيهًا من جانب شركات إنتاج الكتاكيت وهو سعر مرتفع بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأعلاف والتي تتعدى 7000 جنيه للطن وأكثر من ذلك، الأمر الذي يطالب بالتكاتف من الجميع لضبط المنظومة وتحقيق الانضباط في الأسعار.

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مزارع الدواجن أسعار الكتاكيت أسعار الدواجن اليوم السبت في الدقهلية

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