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أسعار البيض اليوم السبت 16-10-2021

السبت 16/أكتوبر/2021 - 09:43 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار البيض اليوم 16-10-2021 فى السوق المحلية عند معدلات أمس لتسجل 42 و44 جنيها للطبق فى المزرعة، وجاءت السعار على النحو التالي:

أسعار البيض اليوم
سجلت أسعار البيض اليوم 46 جنيهًا للطبق الأبيض فيما انخفضت أسعار البيض الأحمر إلى 48 جنيهًا للطبق،  بينما بلغت أسعار البيض البلدى 55 جنيهًا للطبق.

إنتاج البيض في مصر 
زاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، فيما تبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويكفى إنتاج مصر من البيض للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

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