يستضيف فريق برشلونة، غدًا الأحد 17-10 ، فريق فالنسيا ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الأسباني.





موعد مباراة برشلونة أمام فريق فالنسيا في الجولة الثامنة بالدوري الإسباني:





ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.





وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.





ويسعي الفريق الكتالوني الفوز بهذه المباراة لتحسين وضعه بالدوري الإسباني، كما يهدأ الهجوم المستمر على اداء الفريق الحالي.





ترتيب فريق برشلونة وفريق فالنسيا بالدوري الإسباني:





يحتل فريق برشلونة المركز العاشر في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 12 نقطة، بينما يكون فريق فالنسيا في المركز التاسع بنفس مجموع النقاط.





تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني





من المتوقع أن يبدء رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة المباراة، بطريقة اللعب 4-3-3 ويكون التشكيل كالآتي:





في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: ديست، جيرارد بيكيه، جارسيا، جوردي ألبا.

في خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، جافي.

في خط الهجوم: مفيس ديباي، لوك دي يونج، فاتي.