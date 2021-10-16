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افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بتلاوة القرآن

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:04 ص
القارئ شريف السيد
القارئ شريف السيد
هدى عبدالرازق
استهلت فعاليات افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بآيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء شريف السيد خليل.

وصرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات بمنطقة السادس من أكتوبر.

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أمس الجمعة اعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري التي تربط منطقه شرق القاهره من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبي المؤدي الى مدينة القاهرة الجديدة ومنها الي العاصمه الادارية والمدن الجديدة.

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