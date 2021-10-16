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الشرطة البريطانية: طعن النائب المحافظ ديفيد أميس حتى الموت "حادثة إرهابية"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:06 ص
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
وكالات

قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إن طعن النائب المحافظ ديفيد أميس حتى الموت "حادثة إرهابية"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أخلت الشرطة البريطانية، فندقًا قريبًا لمكان استضافة قمة الدول السبع بعد بلاغات عن عبوة مريبة تبين أنها زائفة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، وصل إلى بريطانيا أمس ويقيم في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلا من فالموث حيث تقيم أغلب الفرق الإعلامية التي تغطي القمة.

 

وقد أعلنت السلطات البريطانية، تشديد الإجراءات الأمنية حول قمة مجموعة السبع، وهي أول اجتماع بالحضور الفعلي لزعماء الدول الصناعية الكبرى منذ ما يقرب من عامين.

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بريطانيا الشرطة البريطانية

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