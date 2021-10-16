أسعار اللحوم اليوم السبت في محافظة الدقهلية

ترصد الفجر، أسعار اللحوم، اليوم السبت، في السوق المحلي بمحافظة الدقهلية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:



أسعار اللحوم الكندوز



وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120-140 جنيها، أسعار اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، والجملي 100-120 جنيها للكيلو.



سعر كباب الحلة



وسجل سعر كباب الحلة، بين 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع درجاته يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدي 130-150 جنيها، والكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 120-130 جنيها.