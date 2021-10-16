Advertisements

مدير المرور يتفقد الخدمات الأمنية بالطرق السريعة والصحراوية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:12 ص
المرور
المرور
هايدي شعبان

أجرى اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية على الخدمات المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات، للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية بالطرق، تجنبا لوقوع أي حوادث سير بالطرق.


وأكد مدير الإدارة خلال جولته على ضرورة انتشار القوات الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

حظر حركة السيارات النقل الثقيل

وشدد على القوات بحظر حركة السيارات النقل الثقيل على الطرق من منتصف الليل حتي الساعة السادسة صباحًا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وارتداء الكمامات في كافة وسائل المواصلات، للحد من انتشار عدوى فيروس الكورونا "كوفيد 19".


ونبه على القوات بتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.

الكلمات المفتاحية

المرور الإدارة العامة للمرور إدارة المرور

أخبار تهمك

بث مباشر.. "السيسي" يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة

منذ 37 دقيقة

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ نصف ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 20 ساعة

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على شروط نجم الزمالك قبل تجديد عقده

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| "السيسي" يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات.. اليوم

منذ ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يومين

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد أزمة الفستان.. نجلاء بدر: "أنا اسفة ومكنتش متخيلة أني هضايق حد"

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 18 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:00 ص

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

10:01 ص

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

01:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements