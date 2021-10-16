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الهيئة الهندسية: نفذنا 40 ألف وحدة سكنية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:13 ص
اللواء إيهاب الفار
اللواء إيهاب الفار
هدى عبدالرازق
قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المناطق غير الآمنة انتشرت عبر حقبة من الزمن، مشيرا إلى أن الدولة وضعت خطة رؤية شاملة لتطوير المناطق غير الآمنة ضمن خطة مصر 2030.

وأشار "الفار"، خلال كلمته بافتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، إلى أن الدولة أطلقت عدد من المبادرات مثل سكن كريم لكل المصريين والتي عملت على توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث سينفذ ضمن المشروع 54 ألف وحدة سكنية في مرحلته الأولى.

وأضاف أن إطلاق مبادرتي حياة كريمة وسكن كريم يستهدفان توفير حياة آمنة للمصريين، لافتا إلى أنهم نفذوا 40 ألف وحدة سكنية حتى الآن على مستوى عدد من المشروعات مثل أهالينا، والمحروسة.

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تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة افتتاح مشروعات إسكان بديل

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