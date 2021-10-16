حالة الطقس اليوم السبت بالدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس في الدقهلية، اليوم السبت، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في المحافظة ٣٧ درجة نهارًا، ١٨ درجة ليلًا.



كما أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس، حيث من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى الأسبوع المقبل.



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء والصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، معتدل رطب ليلًا، وتزداد الرطوبة؛ مما يزيد من ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين ٢ و٤ درجات مئوية.



حالة الطقس في القاهرة



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالقاهرة، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، معتدل ليلًا.



حالة الطقس في الإسكندرية



وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيف ليلًا، وتضم السواحل الشمالية: "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".



وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا.



وتوقعت أيضا أن يسود طقس شديد الحرارة شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا.



شبورة في الصباح الباكر



شبورة فى الصباح الباكر على الطرق السريعة، مع فرص تكون أمطار على سلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:



القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".



إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".



إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".



إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".



إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".



إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".



إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".



السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".



الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".



الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".



ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".