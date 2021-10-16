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المرور تواصل حملاتها للكشف عن متعاطي المواد المخدرة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:15 ص
المرور
المرور
هايدي شعبان

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور،اليوم السبت، الحملات على الطرق الصحراوية والسريعة، الرابطة بين المحافظات، لتحقيق الإنضباط المروري، ورصد المخالفات المرورية، والكشف على متعاطي المواد المخدرة، السرعة الزائدة "الرادار"، والحمولة الزائدة، حفاظا على حياة مرتادي الطرق.

تكثيف التواجد المروري

وأكد مدير الإدارة على تكثيف التواجد المروري ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي وسيارات الإغاثة المرورية على الطرق الصحراوية، السريعة، والطرق الرابطة بين المحافظات، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، ومواجهة أي أعطال أو حوادث، ويتم الاتصال على رقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.

الكلمات المفتاحية

تكثيف التواجد المروري المرور إدارة المرور

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