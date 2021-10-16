وزير الري يتابع موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية



وإستعراض "عبدالعاطي" الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من أعمال النسف والحفر للعوائق الحجرية بفرع 4 من كيلو 1 حتى كيلو 10 بإجمالي كميات حوالي 8 مليون متر مكعب، والانتهاء من تصميم جميع الأعمال الصناعية على فرع 4 وفرع 4 وامتداد فرع 1 "أفمام - مآخذ - هدارات - كباري - قناطر"، وجاري تنفيذ أعمال الحفر لفرع 4 وامتداد فرع واحد والمنطقة k، ومنشآت صناعية "كباري - أفمام – قناطر - طرق اسفلتية" على فرع 4.



مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي



وصرح وزير الري بأنه تم تنفيذ ويجري تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، مؤكدًا يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالى 15 مليون م٣يوم.



وأضاف "عبد العاطي" أن هذه المشروعات تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرا الى أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم.



وتم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها بطاقة 7.50 مليون متر مكعب فى اليوم لزراعة مساحات جديدة من الأراضى فى جنوب محور الضبعة، حيث يجرى حاليًا تنفيذ أعمال إنشاء 12 محطة رفع وأعمال مواسير بطول 20 كيلومتر بأقطار (2.20 – 3 ) متر، وأعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة بطول 92 كيلومتر، والعديد من الأعمال الصناعية مثل الكبارى والسحارت والبدلات.



كما تم إستعراض موقف الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمناطق "جنوب الشوحط – جنوب جنوب القنطرة – شرق البحيرات وجفجافة" بإجمالى زمام 270 ألف فدان من ضمن مساحة 456 ألف فدان مقرر زراعتها بمشروع تنمية شمال سيناء، من خلال 2 مسار ناقل للمياه، حيث يجرى العمل حاليا فى أعمال الحفر لعدد 2 محطة رفع رقمى 1، 2 بالمسار الأول، وتم نهو الأعمال المساحية فى حوالى 18 كيلومتر من المسار، وتركيب مواسير خرسانية سابقة الإجهاد لمسافة 3 كيلومترات ومواسير حديد لمسافة 500 متر، ونهو اعمال حفر 9 كيلومتر من المسار الأول.



الجدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م٣ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م٣ يوم وحدة، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر - بخلاف محطة المعالجة - على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر، حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر، وإنشاء 3 قناطر منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش، بالإضافة لإنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر “محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام”، وإنشاء 8 كبارى، و7 سحارات، و2 بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارىء، و36 من الأعمال التكميلية " بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع – الخ".



عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري، وعدد من قيادات الوزارة لاستعراض موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع تنمية شمال سيناء ومشروع محطة الحمام والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا.الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي