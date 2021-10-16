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على الرغم من التوترات.. قادة اليابان وكوريا الجنوبية يتطلعان إلى تعميق العلاقات

السبت 16/أكتوبر/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
منار طارق
تحدث زعيما اليابان وكوريا الجنوبية عبر الهاتف قائلين إنهما سيتطلعان إلى تعميق العلاقات في مواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية على الرغم من العلاقات الثنائية المتوترة.

على الرغم من أن كلاهما حليفان عسكريان للولايات المتحدة ويشتركان في مخاوف مشتركة بشأن كوريا الشمالية والصين، فقد عانت العلاقات بين طوكيو وسيول بسبب إرث فظائع الحرب العالمية الثانية في اليابان. وكانت الخلافات حول تعويض العمال الكوريين في زمن الحرب هي مشكلة كبيرة أخرى.

تحدث رئيس الوزراء الياباني الجديد، فوميو كيشيدا، فقط مع الرئيس الكوري مون جاي إن بعد أن تحدث مع عدد من قادة العالم الآخرين، مما أكد العلاقات الباردة بين الجيران. وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن كيشيدا أبلغ مون في محادثة هاتفية استمرت 35 دقيقة أنه من الضروري تعميق التعاون مع الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الأمنية الخطيرة في المنطقة. وكرر الزعيمان التزامهما بالتعاون الأمني.

وقال مكتب مون إنه أشاد بكيشيدا لقوله إنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وأن استئناف الدبلوماسية مع كوريا الشمالية سيكون أمرًا حاسمًا في منع البلاد من تطوير برنامج أسلحتها النووية وتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية. وقال كيشيدا إن التطورات النووية والصاروخية في كوريا الشمالية لا تزال تشكل تهديدا للمنطقة وإنه يأمل في استئناف سريع للمحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

تدهورت العلاقات بين طوكيو وسيول بعد أن قضت محكمة كورية جنوبية بأحكام قضت على الشركات اليابانية بدفع تعويضات للعمال الكوريين بسبب انتهاكاتهم خلال الحرب العالمية الثانية. أضرت الأحكام بالعلاقات التجارية. نقطة خلاف أخرى هي "نساء المتعة" الكوريات اللواتي تعرضن للإيذاء الجنسي من قبل الاحتلال العسكري الياباني في زمن الحرب.

تصر اليابان على أن جميع قضايا التعويض قد تمت تسويتها بموجب معاهدة 1965 لتطبيع العلاقات مع سيول وأن أوامر محكمة كورية جنوبية للشركات اليابانية بدفع تعويضات تنتهك القانون الدولي. وصرح كيشيدا للصحفيين يوم الجمعة "العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية ما زالت في ظروف صعبة."

وحث كيشيدا كوريا الجنوبية على اتخاذ "إجراءات ملموسة وحازمة" لتحسين التواصل والدبلوماسية بين البلدين، مضيفًا أنه ينتظر "تحركها". وقال مون إن البلدين لديهما "تفسيرات قانونية" مختلفة لمعاهدة 1965، مما يشير إلى مزيد من المناقشات نحو حل دبلوماسي. وقال كيشيدا إن المأزق المتعلق بقضية "نساء المتعة" بحاجة إلى حل سريع، مع بقاء 14 ناجية فقط على قيد الحياة، حسبما قال مكتبه.

تحاول اليابان وكوريا الجنوبية تحسين العلاقات منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه داعيًا إلى تعاون ثلاثي أقوى في مواجهة التهديدات النووية الكورية الشمالية والتحديات التي تطرحها الصين. وحتى الآن، كان هناك تحسن طفيف. وقال كيشيدا إنه لا توجد خطة لعقد قمة شخصية بين البلدين.

الكلمات المفتاحية

كوريا الجنوبية اليابان القمه

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