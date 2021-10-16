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وزيرة الصناعة: أكثر من 80 ألف زائر يزورون الجناح المصرى من مختلف أنحاء العالم

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الجناح المصري المشارك بفعاليات اكسبو 2020 دبي شهد منذ افتتاح المعرض اقبالا كبيراً والزوار في تزايد مطرد، حيث تخطى عدد زوار الجناح حتى الأن نحو 80 ألف زائر من مختلف دول العالم، لافتة الي ان الجناح المصري أصبح محط أنظار أغلب زوار الإكسبو. 

وقالت الوزيرة ان هذا الاقبال يعكس المجهود الهائل المبذول في الجناح من تصميم وابتكار واستعراض للحضارة المصرية من خلال محتوى جذاب ومبهر، فضلا عن المعروضات الاثرية بالجناح التي تتضمن التابوت الأثري الذي يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، لافتة الي أن الجناح المصري يستعرض كافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا في كافة المجالات وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية. 

ومن جانبه اشار الدكتور احمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبى ان التوافد الكبير على الجناح المصرى من الزائرين وكبار الشخصيات  منذ الافتتاح وحتى اليوم وضع الجناح المصرى ضمن قائمة الاجنحة الاكثر استقبالاً للزائرين ، وهو الامر الذى يعكس قيمة واهمية المشاركة المصرية فى هذا المحفل الدولى الهام .

وأضاف أن مصر تعول بشكل كبير على قدرة الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي في جذب عدد كبير من الزوار من مختلف دول العالم لزيارة مصر خلال فترة  المعرض.

ولفت مغاورى الي ان إكسبو 2020 دبي سيحتفل اليوم - السبت  - بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي لتعزيز الجهود المشتركة من أجل القضاء على الجوع وإعادة النظر في الأمن الغذائي للبشرية وطرق تحسينه بما يسهم في توفير غذاء صحي وآمن.

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