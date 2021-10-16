السيسي للمصريين: "مش عايزين تحلموا ليه.. وراضين بقالب طوب"

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يكون هناك تغطية إعلامية للمشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير المناطق الغير مخططة في الريف، قائلا: "المواطن اللي هيعيش هنا.. تفتكروا المستوى هيكون عامل إزاي"، مضيفا: "مش عايزين تحلموا ليه، مش عايزين تحلموا لنفسكم ليه، ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص".





وأكد "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، أننا قادرون على تغيير ظروفنا، مضيفا: "هتساعدونا عشان نحسن الوضع"، لافتا إلى أن الوضع في مشروع الدلتا الجديدة وسيناء مختلف وكافة الخدمات متوفرة.



