Advertisements

السيسي للمصريين: "مش عايزين تحلموا ليه.. وراضين بقالب طوب"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يكون هناك تغطية إعلامية للمشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير المناطق الغير مخططة في الريف، قائلا: "المواطن اللي هيعيش هنا.. تفتكروا المستوى هيكون عامل إزاي"، مضيفا: "مش عايزين تحلموا ليه، مش عايزين تحلموا لنفسكم ليه، ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص".

وأكد "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، أننا قادرون على تغيير ظروفنا، مضيفا: "هتساعدونا عشان نحسن الوضع"، لافتا إلى أن الوضع في مشروع الدلتا الجديدة وسيناء مختلف وكافة الخدمات متوفرة.

وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أننا نعالج أوضاع سابقة ولن تتحسن الأحوال إلا بتضافر الجهود حتى نستطع تحقيق أحلامنا.

الكلمات المفتاحية

مشروعات إسكان بديل السيسي افتتاح مشروعات إسكان بديل أخبار مصر

أخبار تهمك

بعد أزمة الفستان.. نجلاء بدر: "أنا اسفة ومكنتش متخيلة أني هضايق حد"

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يومين

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يسعى لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

"اللي فات كان عيب مين"؟.. الرئيس السيسي يوجه تساؤلات صريحة للإعلام والمواطنين

منذ ساعة و 15 دقيقة

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

منذ ساعتين

السيسي للمصريين: "مش عايزين تحلموا ليه.. وراضين بقالب طوب"

منذ ساعة الا ربع

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أزمة مدوية جديدة تطرق أبواب برشلونة

منذ ساعة

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 11 ساعة

انقسام في الزمالك بسبب خليفة أسامة نبيه

منذ ساعة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

خريجي المعهد العالي للتمريض بالفيوم يطالبون بإلغاء التنسيق الإقليمي (فيديو وصور)

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة وصلت إلى 9.9%.. و"مش راضيين"

"السيسي" لقادة العالم: "عايزين تسيبوا أفريقيا كده ولا هتساعدوا معانا؟"

"تتشال عينينا والسيسي مايتشالش".. سائق "توك توك" يرد على محمد علي (فيديو)

تدمير تحت شعار التغيير.. رسائل نارية من السيسي لجماعات الشر

مستشار الرئيس يكشف الوضع الوبائي لـ الكورونا في مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 ص

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

02:53 م

ملامح تشكيل الأهلي أمام الحرس الوطني بطل النيجر

10:00 ص

عاجل.. أزمة مدوية جديدة تطرق أبواب برشلونة

11:00 ص

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements