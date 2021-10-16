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توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائى الثنائى بين مصر وقبرص

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
محمد عصام

فى إطار علاقات الصداقة المتميزة بين مصر وقبرص التى أسهم فى تعزيزها القرب الجغرافى والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين، كما تتسم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بين مصر وقبرص بالعمق والعراقة وهو ما نتج عنه دوماً علاقات تعاون قوية ومتميزة.

وتتويجاً لهذه العلاقات فقد قام السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والوفد المرافق لسيادته بزيارة الجمهورية القبرصية خلال الفترة من 15-16 اكتوبر 2021، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يخص الربط الكهربائي بين شبكات نقل الكهرباء فى مصر وقبرص وكذا توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، لدراسة إنشاء 
مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين، حيث يهدف المشروع إلى:
·     إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الأمداد بالطاقة.
·     تحفيز التعاون الاقليمي والرخاء.
·     إنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة.
·     تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
·     اعتبار المشروع أحد مشروعات البنية التحتية التي لها منافع عامة مشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع يمثل جزء مهم من العلاقات والتعاون الاستراتيجي الحالي بين الطرفين والذي يُعجل من تطوير ممر الطاقة من خلال زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية لكل من مصر وقبرص مع تحقيق التوازن في الطلب على الطاقة، وتحفيزاً للاستجابة للتحديات الخاصة بتغيير المناخ واعتبار المشروع خطوة مهمة للأمام لتحقيق التوافق المطلوب لدعم تكامل الطاقة المتجددة في شبكات الطاقة للدولتين.

ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب القدرات الكهربائية الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقات النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية.

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