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الحكم الدولي معتز صادق ممثلا للتحكيم المصري في بطولة العالم للرواد

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


يشارك الكابتن معتز صادق يونس الحكم الدولي في المصارعة وكبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية فيتخكيم بطولة العالم للرواد بمدينة ليوتراكي بدولة اليونان خلال الفترة من 17 : 25 أكتوبر الجاري .

- ويعد صادق حكم دولي درجة أولى في لعبة المصارعة وشارك في العديد من البطولات الدولية والأفريقية .

كما شارك في بطولة بيلا روسيا الدولية عام 2013م ، أولمبياد العالم للجامعات بمدينة كازان بدولة روسيا عام 2013م ، بطولة أفريقيا بالقاهرة عام 2015م ،بطولة أفريقيا بالقاهرة عام 2016م ، بطولة أفريقيا بدولة الجزائر عام 2016م وبطولة أفريقيا بدولة المغرب عام 2017م ، بطولة أفريقيا بدولة نيجيريا عام 2018م ، بطولة أفريقيا بدولة تونس عام 2019م ، وقد تم ترشيحه من قبل الإتحاد الدولي للمصارعة للمشاركة في تحكيم بطولة المصارعة ضمن فعاليات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب عام 2019م ، بطولة التصنيف العالمي بمدينة روما الإيطالية عام 2020م ، البطولة العربية وبطولة الأندية العربية وبطولة إبراهيم مصطفى الدولية بجمهورية مصر العربية من عام 2014 حتى عام 2017م .

وقد تم إختيارة عضو اللجنة الرئيسية للحكام بالإتحاد المصري للمصارعة لمرات عديدة .

وأما على مستوى النشاط الجامعي الدولي فقد تم ترشيحه من قبل الإتحاد الرياضي المصري للجامعات للإشراف على منتخب جامعات مصر لألعاب القوى والذي شارك في الدورة العربية الجامعية الأولي بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2004م ، وكذا الإشراف على منتخب جامعات مصر في لعبة المصارعة والذي شارك في العربية الجامعية الثانية بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 2010م ،المشاركة في تحكيم أولمبياد العالم للجامعات بمدينة كازان بدولة روسيا عام 2013م .

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