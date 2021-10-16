برلمانية: الرئيس السيسي يحول أحلام المصريين لحقيقة في وقت قياسي

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدًة أن ما يتم تنفيذه اليوم على أرض الواقع يعكس أحلام المصريين إلى حقيقة وواقع، خاصة مع افتتاح عدد من مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة.



وأكدت "عطوة"، في بيان لها، أن المشروعات الإسكانية تعتبر نقلة تنموية كبرى غيرت شكل ومجرى الحياة للمواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، كما أحدثت نهضة غير مسبوقة ليعيشوا حياة كريمة داخل وحدات سكنية كاملة التشطيب في مشروعات إسكان، ويأتي ذلك منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد.



النظرة تغيرت تمامًا إلى ملف العشوائيات



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات، الذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير، وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق الغير آمنة.



وأضافت النائبة: "الدولة تضع كل إمكانياتها لإنجاز هذا الهدف القومي الذي تم تسميته عالميا بالتجربة المصرية الرائدة التي استطاعت مصر من خلالها تحقيق الإنجاز في وقت قياسي يشهد به العالم".



افتتاح الرئيس



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر.



ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذي تمت إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز كان محل اهتمام ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلًا عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.