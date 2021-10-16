روسيا تسجل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء الوباء

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجيل أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء الوباء، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، سجلت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 28190 إصابة جديدة بالعدوى.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 973 حالة وفاة مقابل 957 وفاة أمس.

وأكدت السلطات الصحية الروسية، تماثل 20706 مريضا منذ أمس للشفاء مقابل 15460 مريضا في اليوم السابق.