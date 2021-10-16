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"صحة قنا": إجراء المسح الطبي لمكافحة الالتهاب الكبدي بالإدرات والمستشفيات

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
أجرت إدارة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة والسكان بقنا، تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المسح الطبى،  وتدريب كافة منسقى مكافحة الفيروسات الكبدية بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية على مستوي المحافظة على كيفية التعامل مع حالات الوخز المهنى واستخدام السرنجات الآمنة، بهدف مكافحة أمراض الالتهاب الكبدي بصفته أحد أشهر الأمراض المعدية.

ومن جانبه أوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه تم تطعيم ١٠ أفراد من العاملين بالفريق الطبى بالإدارات الصحية والمستشفيات الحكومية ضد التهاب الكبدى الفيروسى B، وكذا تطعيم  ٥٢ شخصا من المخالطين، فضلا عن تطعيم ١٧١ مريض غسيل كلوى ضد التهاب الكبدى الفيروسى B بالمستشفيات الحكومية والمراكز  الخاصة، بالاضافة إلي  تحصين عدد ٣٥ مولود للأمهات المصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى B فور ولادتهم، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وإجراء مجموعة من التحاليل اللازمة للكشف عن الالتهاب الكبدى الفيروسى B ،وفيروس نقص المناعة المكتسبة لعدد  ٨٣٤ مريض بالأقسام الداخلية بالمستشفيات الحكومية، وعليه تم اكتشاف عدد ٩ حالات مصابه بفيروس B،  وتم تحويلهم لمراكز العلاج، وذلك فى إطار جهود الدولة للوقاية من الفيروسات الكبدية، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية إلي جميع مرضى الالتهاب الكبدى والمخالطين لهم،والفرق الطبية الأكثر عرضه لأمراض الدم ومشتقاته بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

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وزارة الصحة إجراء المسح الطبي لمكافحة الالتهاب الكبدي

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