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السيسي لـ المسئولين: "اعملوا للناس حاجة صح"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن اسم مدينة الأمل السابق كان "مش لطيف"، موضحا أنهم أزالوا 2500 وحدة سكنية حتى يتمكنوا من تنفيذ محور للمواطنين، وتم نقله لأهالينا 1 و2.

وأشار "السيسي"، كلمته بافتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، إلى أنهم عندما نفذوا الكوبري أخبرتهم لو لم يتم استغلاله سيتحول لمنطقة للمخلفات، مضيفا: "اعملوا للناس حاجة صح"، منوها بأنه كان عندما يرى منزل مكون من دورين يطلب بنقلهم لمنطقة بديلة لتوفير مكان للناس.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي: "دي فلوسكم يا مصريين وبنصلح أوضاع، وتكلفته كبيرة".

وصرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر.

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