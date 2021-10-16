نجاح أول عملية تغيير مفصل فخذي كامل بمستشفى بني سويف التخصصي (صور)

صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم السبت، أنه في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تم إجراء عملية تغيير مفصل فخذي كامل لمريض ٥٤ سنة من مركز الواسطى، لأول مرة في مستشفى بني سويف التخصصي.



مستشفى بني سويف التخصصي

وأضاف مدير مستشفى بني سويف التخصصي، أنه تم تحويل الحالة عن طريق الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بأمانة المراكز الطبية المتخصصة وتم مناظرة الحالة بواسطة أطباء جراحة العظام بالمستشفى وإستكمال الفحوصات الطبية اللأزمة لتحديد نوع المفصل المطلوب في إطار البروتوكلات العالمية والمعمول بها بالمبادرة وتم توفير المفصل المطلوب وإجراء الجراحة اللازمة وللمريض بتكلفة تتجاوز 80 الف جنيه وتم اجراءوها مجانًا.



وأكد "جودة" أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية تكون من: الدكتور حمادة سعد، اخصائي جراحة العظام بالمستشفى، وعاونه الدكتور محمد مختار أطباء جراحة العظام بالمستشفى تحت إشراف الدكتور هاني خير استشاري جراحة العظام بالمستشفى، واطباء التخدير الدكتور عمرو سيد تحت إشراف الدكتورة منال تغيان إستشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى.



القضاء على قوائم الانتظار

وأشار مدير المستشفى، إلى أن الجراحة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والتي تتم تحت إشراف الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان ومتابعة الدكتورة مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتم خلالها اجراء ما يقرب من ٢٠٠٠ عملية في مختلف التخصصات الطبية منها ١٧٠٠ عملية قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات، لافتًا إلى أن إجراء جميع العمليات تتم مجانًا دون تحمل المريض أي أعباء مالية، موجهًا الشكر للقائمين على إنجاح المبادرة بالمستشفى.



أخصائي جراحة العظام

وصرح الدكتور حمادة سعد، اخصائي جراحة العظام بالمستشفى، بإن المريض كان يعاني من خشونة متقدمة بمفصل الفخذ وتم اجراء عملية تغيير لمفصل الحوض وتركيب مفصل حوض لااسمنتي والذي يتميز باهميته في تقليل فترة العلاج بالمستشفى وإمكانية حركة المريض من اليوم التالي للعملية.



وأضاف أخصائي جراحة العظام بالمستشفى، أن المريض سيتم وضعه تحت الملاحظة بالقسم الداخلي بالمستشفى للمتابعة وإستكمال العلاج لمدة يومين على ان يبدء جلسات العلاج الطبيعي بالمستشفى بعد 3 أسابيع من الجراحة، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى للدعم الذي تم تقديمه لفريق العمل لإجراء الجراحة والتي تعد من الجراحات الكبرى في تخصص جراحة المفاصل وأإبدى سعادته لإجراء مثل هذه النوع من العمليات لأول مرة بالمستشفى.

