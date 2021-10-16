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عضو "صحة الشيوخ": الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تهدف لتعزيز الجهاز المناعي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:28 ص
لقاح
لقاح
إيمان أسامة
قال النائب أسامة فهيم، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الجرعة الثانية من لقاح كورونا في غاية الأهمية لأن هي التي تكمل قسط المناعة ويوجد تطعيمات تحتوي على جرعة واحدة مثل جونسون آند جونسون فهو مصمم أن يكون جرعة واحدة، على عكس استرازينكا والصيني وفايزر مصمم أن يكون جرعتين.

الجرعة الثالثة

وأضاف"فهيم" في تصريح لبوابة "الفجر"، أن الجرعة الثالثة مهمة أيضًا وهي عبارة عن جرعة تنشيطية تهدف إلى تعزيز الجهاز المناعي وتحفيز إنتاج الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس، مؤكدًا أن هذه الجرعة معمول بها في العديد من التطعيمات مثل التطعيم ضد شلل الأطفال.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالب عضو صحة الشيوخ، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا لأن التطعيم يخفف من حدة المرض.

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ كورونا فيروس كورونا صحة الشيوخ الجرعة الثالثة من اللقاح

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