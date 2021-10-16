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محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:31 ص
جانب من زيارة المحافظ
جانب من زيارة المحافظ
واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة، حيث شارك اليوم السبت طلاب مدرسة سانت ماري، طابور الصباح وتحية العلم، رافقه خلالها الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد. والأستاذ عزيز شنودة مدير المدرسة

وأكد " محافظ بورسعيد " خلال كلمته للطلاب،على أهمية إلتزام الطلاب فى المدارس وأنه لن يتم السماح بالغياب خلال العام الدراسي، حيث يشهد العام الدراسى الحالى تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل مناخ دراسي للطلاب، موجها بالحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتزام التباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم.

وأشار إلى أهمية  اعتماد الطلاب على أنفسهم والابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام فى المدارس من أجل تحصيل المناهج الدراسية والالتحاق بالأنشطة الفنية والرياضية الثقافية المختلفة والتى تساهم فى رفع القدرات والمهارات الإدراكية لدى الطلاب.
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح
محافظ بورسعيد يشارك طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح

الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد طلاب مدرسة سانت ماري طابور الصباح

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