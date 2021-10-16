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الإنتهاء من تصوير أغلب مشاهد فيلم "القاهرة مكة"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:33 ص
منى زكي
منى زكي
ريهام كمال

أوشك صناع فيلم "القاهرة مكة" على الانتهاء من تصويره، الذي تقوم ببطولته النجمة منى زكي، حيث يتبقى أيام وينتهي التصويرالفيلم.

يتناول فيلم "القاهرة مكة" صراعات المرأة في المجتمع المصري خلال أحداث الفيلم، ويشارك في بطولته كل من الفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

ومن الجدير بالذكر أن النجمة منى زكي، عٌرض لها مسلسل "لعبة نيوتن"، والذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركها في بطولة العمل الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج وسيد رجب إخراج وتأليف تامر محسن.

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