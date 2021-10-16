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شاهد.. السيسي يفتتح مشروع "أهالينا 2" عبر الفيديو كونفرانس

السبت 16/أكتوبر/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع أهالينا 2 عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وصرح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم مجموعة مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر.

والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أمس الجمعة أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبري التي تربط منطقه شرق القاهره من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبي المؤدي الى مدينة القاهرة الجديدة ومنها الي العاصمه الادارية والمدن الجديدة.

وقد توقف الرئيس السيسي لمناقشة العاملين بكوبري سمير غانم الذي يربط بين محور شنزو آبي والقاهرة الجديدة مرورًا بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع علي الموقف التنفيذي وسير الاعمال.

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